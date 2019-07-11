كلكامش برس تنشر رابط نتائج الثالث المتوسط

2019/07/11 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الصف الثالث المتوسط.ودعت وسائل الاعلام لمراجعتها لاستلام اقراص النتائج وسيتم رفع النتائج عبر الرابط الاتي : https://t.me/joinchat/AAAAAFWgI_24rzIzjAZF5g

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