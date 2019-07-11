2019/07/11 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تُعلن وزارة التربية نتائج الثالث المتوسط بعد قليل على قناة العراقية التربوية الرسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تُعلن نتائج الثالث المتوسط) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تُعلن نتائج الثالث المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).