عضو بالأمن النيابية: عبد المهدي وعد بإصدار قرارات مهمة بشأن عملية إرادة النصر

2019/07/11 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري، الخميس، عن ما بحته أعضاء لجنته خلال لقائهم مع القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي اليوم، مشيراً إلى أن الأخير وعد بإصدار قرارات "مهمة" تخص عملية "إرادة النصر".

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته السومرية نيوز: "اليوم، كان للجنة الأمن والدفاع البرلمانية لقاء مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".وأضاف، أنه "تم التطرق إلى عملية إرادة النصر في الجزيرة، وضرورة تعزيزها، وضرورة أن تكون هناك قطعات كافية لمسك الأرض وضرورة تشكيل لواء الجزيرة لمسك الأرض للمناطق النائية"، مبيناً أن "عبد المهدي وعد بمتابعة الوضوع وإصدار قرارات مهمة بهذا الشأن".

وتابع، أنه "تم التطرق أيضاً، إلى ضرورة مسك الحدود العراقية – السورية، بلوائين من الحدود"، لافتاً إلى أن "عبد المهدي سيتخذ قراراً بمسك الحدود بلواءين من قوات الحدود، خصوصا أن المعلومات المتوفة لدينا أن قسماً من عناصر داعش استطاعوا الهروب من أرض المعركة إلى الجانب السوري، ونحن نريد مسك الحدود بقبضة حديدية".





وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، الأحد الماضي، إنطلاق عملية "إرادة النصر" لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار الى الحدود الدولية العراقية –السورية.





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