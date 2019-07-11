2019/07/11 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكَّنت ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة في هيئة النزاهة، الخميس، من ضبط سيَّاراتٍ مُتنوِّعةٍ ممنوعٍ إدخالها إلى العراق مُعدَّةٍ للتهريب داخل حاوياتٍ حديديَّـةٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “فريق عملٍ من ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة، انتقل إلى أم قصرالشمالي، وتمكَّن من ضبط (62) سيارةً نوع (مارسيدس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط سياراتٍ دون الموديل مُعدَّة للتهريب في ميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط سياراتٍ دون الموديل مُعدَّة للتهريب في ميناء أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).