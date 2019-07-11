تجمع العلماء المسلمين يطالب بإطلاق سراح الشيخ الزكزاكي

2019/07/11 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تجمع العلماء المسلمين في بيان أنه تلقى أخباراً من مصادر من السجن الذي يحتجز فيه زعيم الحركة الإسلامية “الشيخ إبراهيم الزكزاكي”، تفيد بأنه يُعاني من أوضاع صحية حرجة قد تشكل خطراً على حياته، وأن السلطات هناك لا تقوم بتقديم العلاج المناسب له وتمنع أهله من تأمين أطباء مختصين له.وأضاف التجمع، ” بحسب …

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