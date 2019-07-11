عشرات الخريجين يتظاهرون في كربلاء احتجاجا على العمالة الأجنبية 

2019/07/11 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..خرج العشرات من خريجي كليات الادارة والاقتصاد في كربلاء المقدسة، الخميس، بتظاهرة احتجاجا على العمالة الاجنبية وللمطالبة بالتعيين المركزي والقضاء على البطالة في صفوف الخريجين.وقال باسم الياسري احد المتظاهرين لـ/المعلومة/، إن “التظاهرة هذه خرج بها خريجو كليات الادارة والاقتصاد للتعبير عن الظلم الذي لحق بنا من الحكومة العراقية، والمطالبة بحقوق الخريجين في […]

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