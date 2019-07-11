عمليات بغداد: اعتقال متهمين بالإرهاب والسرقة بالعاصمة

2019/07/11 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة علميات بغداد، الخميس، القاء القبض على عدد من المتهمين بالإرهاب والسرقة وعمليات النصب والاحتيال في مناطق متفرقة من العاصمة.

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