اعتقال 6 دواعش كانوا مقاتلين فيما يسمى

2019/07/11 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وزارة الداخلية، الخميس، بإعتقال 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي كانوا مقاتلين فيما يسمى بـ"ديوان الجند" في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

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