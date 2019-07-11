السجن لامرأة تتاجر بالمخدرات بصلاح الدين وبغداد تصدق اعترافات متهمين بالمتاجرة بالحبوب

2019/07/11 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الخميس، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق امرأة تتاجر بالمخدرات في المحافظة ، فيما

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