2019/07/11 | 14:24

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صالح وعبد المهدي يؤكدان ضرورة العمل الجاد لتنفيذ البرنامج الحكومي

بغداد/...اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، ضرورة العمل الجاد لتنفيذ البرنامج الحكومي، وتقديم الخدمات للمواطنين.

وذكر بيان رئاسي، ان" صالح استقبل عبد المهدي اليوم، في قصر السلام بغداد وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في البلاد ".

وأضاف، انه" تم مناقشة علاقات العراق الخارجية والتأكيد على انتهاج سياسة الابتعاد عن المحاور بما يحقق المصالح الوطني العليا، واعتماد الحوار لحل الأزمات وتخفيف حدة التوتر في المنطقة ".



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