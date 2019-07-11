عمليات بغداد تعلن اعتقال متهمين بالإرهاب والسرقة

2019/07/11 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت قيادة علميات بغداد، اليوم الخميس، القاء القبض على عدد من المتهمين بالإرهاب والسرقة وعمليات النصب والاحتيال في مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخه منه، إن “القوات الأمنية في عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على (5) متهمين يستقلون عجلتين ودراجتين نوع “ستوتة” بعد محاولتهم سرقة […]

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