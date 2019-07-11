باكستان:75 قتيلا وجريحا في اصطدام قطارين

2019/07/11 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 66 آخرون في حادث اصطدام بين قطارين، اليوم الخميس، في مدينة رحيم يار خان بإقليم البنجاب وسط باكستان.ونقل موقع “روسيا اليوم” عن ضابط شرطة محلي قوله: إن 9 جثث على الأقل جرى إخراجها، فيما نقل 66 جريحا إلى المستشفيات المجاورة، وأربعة منهم في حالات حرجة.وقال

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