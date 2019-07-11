2019/07/11 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر بحث جدید فی بریطانیا یظهر ان ثلث المقالات التی ینشرها الإعلام هو لا یعکس الوجه الحقیقی للدین الإسلامي.وهذا البحث الذی أصدره مرکز الإشراف علی الإعلام (CfMM) فی بریطانیا یظهر أن ثلث المقالات التی ینشرها الإعلام البریطانی لا تعکس الصورة الحقیقیة عن الدین الإسلامی.وصدرت نتائج البحث بعد دراسة 11 ألف مقال و تقریر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصدار بحث جدید عن صورة الإسلام في الإعلام البریطاني النعيم نيوز.

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