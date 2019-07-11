الأردن توجه طلباً للعراق بشأن استثمار شرکاتها في البلاد

2019/07/11 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حث وزیر الاقتصاد الرقمي الاردني مثنى الغرایبة خلال لقائه في بغداد الیوم نائب رئیس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادیة وزیر المالیة فؤاد حسین، سبل

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