الحكومة تواجه ضغوطا نيابية لتفعيل منحة التلاميذ و”حماية المعلم”

2019/07/11 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت لجنة التربية النيابية, الخميس, استمرارها بالضغط على الحكومة لتفعيل قرار منحة التلاميذ وادراجها ضمن الموازنة التكميلية للعام الجاري او موازنة العام المقبل وتفعيل قانون “حماية المعلم”.وقال عضو اللجنة النائب رعد حسين في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة التربية النيابية طالبت مجلس النواب بمفاتحة الحكومة لاضافة منحة التلاميذ المقرة من قبل المجلس للموازنة التكميلية […]

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