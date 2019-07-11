عاجل.. التربية تعلن نتائج الثالث المتوسط

2019/07/11 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، نتائج الامتحانات النهائية لمرحلة الثالث المتوسط.

التربية تعلن النتائج النهائية لأمتحانات الدور الأول للمرحلة المتوسطة

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مركز فحص الدراسة المتوسطة قد انهى عملية تدقيق البيانات الامتحانية لجميع الطلبة”.





وأضاف، انه “سيتم اعلان النتائج في الساعات القليلة المقبلة ووفق آلية وخطة من قبل وزير التربية وكالة قصي السهيل بشكل مركزي وموحد في داخل وخارج العراق”.





وتابع، انه “بامكان الطالب مشاهدة التلفزيون التربوي الذي سيعرض علية النتائج ويستقبل اتصالات الطلبة، وبإمكان الطلبة تقديم اعتراضهم على النتائج عن طريق مدارسهم وفقاً للضوابط المحدد بهذا الجانب حال عدم قبولهم بدرجاتهم النهائية”.

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