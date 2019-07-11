إحباط عملية تهريب سعات إنترنت في الحدود العراقية السورية

2019/07/11 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت هيأة النزاهة، عن إحباط عمليَّة تهريب سعات إنترنيت في محافظة نينوى بالمناطق الحدوديَّة بين العراق وسوريا، مُبيِّـنةً ضبط المُتَّـهم والأجهزة التي تتمُّ عبرها عمليَّات التهريب.

وأشارت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إلى أن “فريق مديريَّة تحقيق نينوى التابع للهيأة، وبالتعاون مع هيأة الإعلام والاتصالات وجهات إنفاذ القانون بالمحافظة، الذي انتقل إلى ناحية ربيعة، تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ بتهريب سعات إنترنيت في المناطق الحدوديَّة بين العراق وسوريا خلافاً للقانون”.

وأوضح البيان، أن “العمليَّة أسفرت عن ضبط معداتٍ وأجهزة الاستقبال والبثِّ المستخدمة في عمليَّة التهريب، فضلاً عن قطع خطوط التهريب”، لافتا إلى أن “عمليَّات التهريب تُكلِّفُ الدولة مبالغ ماليةً كبيرةً، فضلاً عمَّا تُحدِثُهُ من سوء الخدمة المُقدَّمة للمواطن وتهرُّب من المراقبة الحكوميَّة للسعات المُهرَّبة”.

وأضاف، انه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات الجرميَّة المضبوطة، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه، إضافةً إلى إصدار قرار استقدامٍ بحقِّ مُتهمٍ آخر وفقاً لأحكام المادة 240 من قانون العقوبات”.

يُشارُ إلى أن الهيأة سبق أن أعلنت عن تنفيذ عددٍ من عمليَّات الضبط أسفرت عن إحباط عمليَّات تهريب سعات إنترنيت في محافظة نينوى بملايين الدولارات.

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