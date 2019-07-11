الحداد يبحث مع نقيب الفنانين العراقيين المقترحات والتعديلات اللازمة على قانون النقابة

2019/07/11 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

إستقبل نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد، نقيب الفانيين العراقيين جبار جودي مع نخبة من الفنانين الرواد، وبحث معهم المقترحات والتعديلات اللازمة على قانون النقابة.

وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اته “جرى خلال أطراف الحوار والحديث المباشر بحث واقع الفن والفنانين مناقشة المقترحات والتعديلات اللازمة على قانون النقابة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة والتطور الحاصل على عموم الفنون في العراق”.

وقال الحداد، ان “الفنانين بشكل عام وبمختلف فنونهم يحملون رسائل الفن والسلام والوئام، وهم شريحة مهمة في المجتمع ويعسكون التراث الجميل والذوق الرفيع، ومجلس النواب يدعم ويساند نقابة الفنانين كباقي النقابات المهنية ويسعى الى اجراء التعديلات على قانون النقابة من خلال لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النيابية والأخذ بنظر الأعتبار آراء الفانين الرواد”.

وأكد الحداد،” ضرورة التنسيق والتعاون المشترك مع نقابة الفنانين في أقليم كوردستان لتوحيد الجهود وانتاج المشاريع الفنية واقامة المهرجانات بما يخدم رسالة الفن للمجتمع”.

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