2019/07/11 | 14:34

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صالح وعبد المهدي يؤكدان أهمية اعتماد الحوار لحل الأزمات وتخفيف حدة التوتر في المنطقة

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد اليوم

الخميس 11-7-2019، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وتم خلال اللقاء بحث تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في

البلاد، والتأكيد على ضرورة العمل الجاد لتنفيذ البرنامج الحكومي،

وتقديم الخدمات للمواطنين.كما جرى مناقشة علاقات العراق الخارجية والتأكيد على انتهاج سياسة

الابتعاد عن المحاور بما يحقق المصالح الوطنية العليا، واعتماد الحوار

لحل الأزمات وتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

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