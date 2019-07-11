مجلس ذي قار يناقش تقرير لجنة مطالب متظاهري قضاء الإصلاح

2019/07/11 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مجلس محافظة ذي قار تقرير اللجنة الخاصة بمطالب متظاهري قضاء الاصلاح . وقال رئيس اللجنة مرتضى عبود الابراهيمي للنعيم نيوز , “إنه تم تنفيذ 60% من مطالب المتظاهرين منها إقالة قائممقام قضاء الإصلاح وإحالته للتقاعد حيث من المتوقع إكمال بقية المطالب خلال الأيام القادمة”.

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