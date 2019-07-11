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شاهد بالفيديو.. تشكيك في نوايا الإمارات بسحب جزء من قواتها في اليمن - تقرير احمد الكبسي


شاهد بالفيديو.. تشكيك في نوايا الإمارات بسحب جزء من قواتها في اليمن - تقرير احمد الكبسي
2019/07/11 | 14:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: uHAB02Jisw0

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