عبد المهدي وصالح يؤكدان على ضرورة تنفيذ البرنامج الحكومي

2019/07/11 | 14:36

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بغداد:سومر نيوز

أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح والحكومة عادل عبد المهدي، الخميس، على ضرورة العمل الجاد لتنفيذ البرنامج ا...

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