نائب يكشف عن مخالفة بملف عودة المفسوخة عقودهم من المنتسبين الأمنيين

2019/07/11 | 14:36

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بغداد:سومر نيوز

أشر النائب احمد الجبوري، الخميس، مخالفة في ملف عودة المفسوخة عقودهم من منتسبي الجيش لقانون مجلس النواب....

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