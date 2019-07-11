برهم صالح و عبد المهدي يبحثان تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في البلاد

2019/07/11 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيسا الجمهورية والوزراء اليوم الخميس، تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في البلاد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة صدى , ان ” رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتم خلال اللقاء بحث تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في البلاد، والتأكيد على ضرورة العمل الجاد لتنفيذ البرنامج

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