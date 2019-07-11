العثور على حجر اساس القنصلية الفرنسية في الموصل يعود تاريخها إلى ١٨٦٧ ميلاديه

2019/07/11 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى - احمد الزيدي

عثر الاعلامي والباحث في التراث والتاريخ زياد الصميدعي على حجر اساس القنصلية الفرنسية يعود تاريخها إلى ١٨٦٧ ميلادية تحت الأنقاض وهذا يؤكد انه كانت قنصلية فرنسية في مدينة الموصل وغير مدونة في كتب تاريخ الموصل وغير معلن عنها سابقا.وتم رفع القطعه المذكوره وتسليمها لمفتشيه آثار نينوى.

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