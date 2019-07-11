2019/07/11 | 14:40

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نائب يعتبر السكوت عن ’’سرقة’’ نفط الاقليم خيانة ويطالب عبد المهدي بفرض القانون ولو بالقوة

يتبع .......

بغداد اليوم -كركوك

أعربت المجموعة العربية، في مجلس محافظة كركوك، الخميس، 11 تموز، 2019، عن رفضها قرار الحزبيين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني باختيار طيب جبار لمنصب محافظ كركوك.

وفي اول رد فعل للمكون العربي، في

بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس النواب، الخميس، 11 تموز، 2019، جلسته الـ 32 بفصله التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح اعمال الجلسة رقم (3

بغداد اليوم _ بغداد

رد ائتلاف النصر، الخميس (11 تموز 2019)، على اتهام رئيسه حيدر العبادي، بمواصلة تأسيس "الدولة العميقة" اثناء فترة حكمه.

وقال عضو الائتلاف، علي السنيد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اتهام العبادي بمواصلة تأسيس

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