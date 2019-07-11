النزاهة تضبط 62 سيارة دون الموديل مُعدَّة للتهريب في ميناء أم قصر

2019/07/11 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت هيئة النزاهة، الخميس، ضبط سيَّاراتٍ مُتنوِّعةٍ ممنوعٍ إدخالها إلى العراق مُعدَّةٍ للتهريب داخل حاوياتٍ حديديَّـةٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "فريق عملٍ من ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة، انتقل إلى أم قصرالشمالي، وتمكَّن من ضبط 62 سيارةً نوع {مارسيدس وتاهو ويوكن وتويوتا ورافعات شوكية} مُعدَّة للتهريب موجودة داخل حاوياتٍ حديديةٍ بحجم {40} قدماً في أحد أرصفة ميناء أم قصر الشمالي".وأضاف البيان، أن "تلك السيارات ممنوعٌ إدخالها إلى العراق؛ كونها دون الموديل، وكانت مُعدَّةً للتهريب خلافاً لتصريح لجنة الكشف الذي أشار إلى أن الحاويات تحتوي على صناديق كارتونية تضمُّ ملابس وحقائب"، لافتاً إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليِّ بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيَّة، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".انتهى

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