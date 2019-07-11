2019/07/11 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورد لموقع النعيم نيوز أن وزارة التعليم العالي قررت إنهاء تكليف عميد كلية الرشيد الجامعة ومعاونه للشؤون العلمية من منصبيهما ورؤساء أقسام القانون , والمالية والمصرفية، مؤكدة إنذار الكلية لمخالفتها الضوابط الصادرة عن جهاز الاشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية.حيث ان وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور قصي السهيل صادق على توصيات اللجنة التحقيقية التي تضمنت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تنهي تكليف عميد كلية الرشيد الجامعة ومعاونه ومخالفين لضوابط الامتحانات العامة النعيم نيوز.

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