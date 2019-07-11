2019/07/11 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي ضرورة معالجة ‏الأزمة النفسية والسلوكية والاخلاقية كمدخل لتنفيذ مشروع اعادة بناء الدعوة ‏واصلاحها وتجديدها.‏ وشدد المالكي في بيان وجهه عشية انعقاد مؤتمر الحزب ، على :” ‏معيارية وحدة الدعاة واحترام ارادتهم الجمعية في قرارات المؤتمر، إضافة الى ‏ضرورة تداول المسؤوليات، والمزاوجة فيها بين الخبرة والتجربة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يؤكد ضرورة معالجة الازمة النفسية والسلوكية والاخلاقية لتنفيذ مشروع اعادة بناء الدعوة وتجديدها) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يؤكد ضرورة معالجة الازمة النفسية والسلوكية والاخلاقية لتنفيذ مشروع اعادة بناء الدعوة وتجديدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).