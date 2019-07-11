دراسة تربط بين استخدام الهاتف ليلا والرغبة في تناول السكر!

2019/07/11 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أظهرت دراسة أجريت على الفئران أن الضوء المنبعث من الهواتف أو الأجهزة اللوحية ليلا يسبب الرغبة الشديدة في تناول السكر، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.ووجد الباحثون أن ساعة واحدة فقط من التعرض للضوء الأزرق (الضوء الاصطناعي الناتج عن التكنولوجيا)، تؤثر على شهية الفئران وتجعلها أكثر عرضة لتناول الأكل غير الصحي في […]

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