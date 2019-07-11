وزير التخطيط يرأس الاجتماع التشاوري لبحث مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق للسنوات الخمس المقبلة

2019/07/11 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، اجتماعاً تشاورياً موسعاً، نظمته وزارة التخطيط بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وبمشاركة المنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، لبحث ومناقشة مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق UNDP للسنوات 2020 – 2024.وأشاد الدليمي خلال الاجتماع بالنجاحات التي حققتها الشراكة بين الحكومة العراقية وبرنامج […]

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