طالبان تتهم أمريكا بنقل الدواعش من سوريا والعراق إلى أفغانستان

2019/07/11 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… اتهمت حركة طالبان الأفغانية الولايات المتحدة بالقيام بنقل إرهابيي داعش من العراق وسوريا الى افغانستان وتسليحهم .ونقلت صحيفة افغانستان تايمز في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، أن “الادعاء الافغاني قدم وسط محادثات بين الجماعة المسلحة وواشنطن بشأن الحرب في افغانستان والمستمرة منذ 18 عاما”.وقال عضو فريق التفاوض في طالبان محمد […]

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