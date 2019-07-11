القبض على اب عذّب ابنته بشدة في بغداد

2019/07/11 | 15:42

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية شرطة بغداد، الخميس، 11 تموز، 2019، القبض على أب عذب ابنته بشدة في العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد الاستخبار بوجود طفلة مصابة داخل مستشفى الحكيم، وبتوجيه من قائد شرطة بغداد تم الانتقال إلى المستشفى من قبل فريق العمل المشكل من مركز شرطة شهاب التميمي وتبين ان الطفله قد تعرضت الى تعذيب شديد من قبل والدها".وأوضح أنه "تم القبض على والد الطفلة وتدوين اقواله، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

بغداد اليوم _ بغداد

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الخميس (11 تموز 2019)، بالسجن لمدة 15 سنة لمدانتين من دولة قيرغستان عن جريمة الانتماء لعصابات داعش.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلق

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، 11 تموز، 2019، حصيلة نتائج المرحلة الاولى من عملية "ارادة النصر".

وذكرت القيادة في بيان على لسان الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله نائب قائد

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الخميس (11 تموز 2019)، بأن شرطياً قتل بنيران مجهولين شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطياً قتل بنيران مجهولين قرب نقطة مرابطة امنية في اطراف ناحية مندل

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