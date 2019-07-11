2019/07/11 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qy7H7ar4wBQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أعضاء في مجلس ذي قار ينتقدون قرار إقالة الناصري ويصفوه بالتصفية السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أعضاء في مجلس ذي قار ينتقدون قرار إقالة الناصري ويصفوه بالتصفية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).