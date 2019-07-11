بغداد تسلم طهران رفاة إيرانيين في الشلامجة

2019/07/11 | 15:43

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وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] سخة منه، أنه "تم تسليم الجانب الإيراني رفاة 44 من ضحايا الحرب العراقية - الإيرانية في منفذ الشلامجة الحدودي"، مبيناً ان "تبادل رفاة الحرب تم بإشراف مديرية استلام وتسليم الشهداء في مديرية حقوق الإنسان التابعة لوزارة الدفاع العراقية وبحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر".



وأضاف البيان، أن "الرفاة والبالغ عددهم 44 تضمن رفاة معلومة الهوية 21 و 23 رفاة مجهولة تم العثور عليها بعمليات حفر مشتركة بين الجانبين في محافظتي البصرة وميسان".ا

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