عرب كركوك: لا يمكن تنصيب محافظ قبل إطلاق المعتقلين وإعمار القرى

2019/07/11 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/ خطوة برس أكدت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك اليوم الخميس رفضها قرار الحزبيين الكرديين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني باختيار مرشح جديد لمنصب محافظ كركوك.وقال المكون العربي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “هذا القرار يعود للحزبين اللذين كانا يسيطران على كركوك طيلة السنوات 16الماضية حتى تحقق حلم العرب

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