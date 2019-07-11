الفتح النيابية تقترح تعديل قانون الموازنة لإنصاف شريحة المتقاعدين

2019/07/11 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت كتلة الفتح النيابية ، اليوم الخميس ، بأنها اعدت مقترحاً لتعديل قانون الموازنة لإنصاف شريحة المتقاعدين .وقالت النائبة عن كتلة الفتح النيابية منى الغرابي في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان ، حضره مراسل وكالة / بدر نيوز/ “كما يعلم الشعب العراقي ان شريحة المتقاعدين التي افنت حياتها وسنين […]

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