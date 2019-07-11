لتورطهما بالرشوة.. مفتشية الداخلية توقف ضابطين في الشرطة الاتحادية

2019/07/11 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت مفرزة الضبط بالجرم المشهود ضابطين منسوبين لقيادة الشرطة الاتحادية لتورطهما بالرشوة ووجود اعترافات بحقهما من قبل ضابط موقوف على ذمة التحقيق.وذكر بيان للمفتشية :” تم توقيف ضابطين برتبة رائد وملازم في الشرطة الاتحادية بناءً على أمر قضائي صادر عن قاضي تحقيق محكمة الرصافة بعد الاعتراف عليهما من قبل ضابط منسوب الى الوكالة الادارية […]

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