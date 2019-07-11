مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.

2019/07/11 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صوت مجلس النواب، الخميس، على مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.

وقال مصدر نيابي في حديث لوكالة {الفرات نيوز} ان" مجلس النواب صوت على مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية".وعقد مجلس النواب في وقت سابق من اليوم جلسته الاعتيادية الـ32 برئاسة محمد الحلبوسي.انتهى

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