الفرات نيوز تنشر نتائج الثالث المتوسط

2019/07/11 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية، الخميس، النتائج الخاصة بالمرحلة المتوسطة، فيما ستنشر النتائج بعد قليل على الرابط ادناه.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مركز فحص الدراسة المتوسطة انهى عملية تدقيق البيانات الامتحانية لجميع الطلبة ، مضيفاً أنه سيتم اعلان النتائج في الساعات القليلة المقبلة على الرابطtg://join?invite=AAAAAFWgI_24rzIzjAZF5gووفق آلية وخطة من قبل وزير التربية وكالة الدكتور قصي السهيل بشكل مركزي وموحد في داخل وخارج العراق وبامكان الطالب مشاهدة التلفزيون التربوي الذي سيعرض علية النتائج ويستقبل اتصالات الطلبة ، وتابع بإمكان الطلبة تقديم اعتراضهم على النتائج عن طريق مدارسهم وفقاً للضوابط المحدد بهذا الجانب حال عدم قبولهم بدرجاتهم النهائية".انتهى

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