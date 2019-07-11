2019/07/11 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرصافة الاولى اضغط هنا ..يتبع الرصافة الثانية اضغط هنا ..يتبع الرصافة الثالثة اضغط هنا ..يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المعلومة” تنشر نتائج الثالث المتوسط لتربية الرصافة الاولى والثانية والثالثة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المعلومة” تنشر نتائج الثالث المتوسط لتربية الرصافة الاولى والثانية والثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).