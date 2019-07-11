2019/07/11 | 15:57

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المحمداوي يطالب بحصر تصويت الناخبين بالبطاقة البايومترية لضمان سلامة الانتخابات ولتقليل التزوير

بغداد/..



طالب النائب عن كتلة النهج الوطني البرلمانية جمال المحمداوي، اليوم الخميس، بحصر تصويت الناخبين بالبطاقة البايومترية لضمان سلامة الانتخابات ولتقليل التزوير.

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، اننا "نطالب ان يكون تصويت الناخبين بالبطاقة البايومترية حصرا لضمان سلامة الانتخابات وتوفير مستوى مقبول من الشفافية في اجراء العملية الانتخابية ، ونحذر من عواقب اعتماد التصويت بالبطاقة الالكترونية القديمة لإمكان استخدامها بالتصويت من غير صاحبها الأصلي ، بل قد تتضاعف المخاطر لاحتمال شراء كميات كبيرة منها واستغلالها في التزوير والتلاعب بارادة الناخبين ونتائج الانتخابات".

وأضاف اننا "نقترح ، تكليف اعضاء مجلس المفوضين بالاشراف المباشر وإدارة عمليات التحديث والتسليم في المحافظات ذات النسبة القليلة في انجاز البطاقة البايومترية وان يكون عملهم ميدانيا في تلك المحافظات ولو بواقع ثلاثة ايام في الاسبوع، و زيادة عدد الموظفين وفتح مراكز جديدة في تلك المحافظات لمضاعفة نسب انجاز تحديث البطاقة الالكترونية خلال الأشهر التسعة المتبقية قبل اجراء الانتخابات".

وتابع، "كذلك انشاء فرق جوالة ومجاميع عمل متنقلة من قبل المفوضية لمضاعفة نشاط تسليم البطاقة البايومترية في مخيمات النازحين وتواجد المهجرين والمحافظات المتأخرة في تحقيق نسب انجاز مقبولة، تكثيف النشاط الاعلامي والتثقيفي من قبل موسسات الدولة المختلفة بتوضيح مخاطر امتناع المواطن عن استلام بطاقته البايومترية، وإمكان سرقة صوته وتحريف ارادته وتسلط نفس الوجوه والجهات التي امتنع عن استلام بطاقته بسبب امتعاضه واعتراضه على أدائهم السياسي والاداري".

وشدد على "ضرورة الزام المفوضية العليا للانتخابات بتوضيح اجراءاتها بخصوص البطاقة القديمة التي يسلمها الناخب للمفوضية بعد استلام البطاقة البايومترية بدلا منها ، لنمنع استخدام تلك البطاقات القديمة المستبدلة في التصويت خلافا لرغبة من سلّمها".انتهى3

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