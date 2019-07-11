العراق يسلم ايران رفاة شهداء إيرانيين في الحرب المفروضة

2019/07/11 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية عن تسليم الجانب الإيراني رفاة (44) من شهداء الحرب العراقية -الإيرانية المفروضة (1980- 1988) في منفذ شلمجة الحدو...

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