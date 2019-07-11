بعد تأسيسه.. هل سينجح «معهد دراسات التنوّع» في مجابهة خطاب الكراهية وتعزيز السلم المجتمعي في العراق؟

2019/07/11 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الكرملي في الثالث من تموز/ يوليو الجاري، أعلنت مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية في العراق، عن إطلاق وتأسيس أول «معهد لدراسات التنوع الديني في العراق»، وكذا هو الأول من […]

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