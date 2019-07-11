محمد عبد المجيد - خرافة كروية الأرض كما أثبت الدراويش!

2019/07/11 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_المجيد فجأة وبدون سابق إنذار بدأ الشيوخ والدعاة والشباب والجاهلون في إنكار كروية الأرض استنادًا إلى تفسيرات دينية منزوعة عنوة من القرآن الكريم!إنهم يعارضون العلوم الحديثة كلها ووكالات الفضاء والمجلات والفصليات العلمية وعشرات الآلاف من علماء الفلك والفضاء وكذلك البحوث والدراسات وهبوط الإنسان على سطح القمر وملايين الصور التي يزعم المؤمنون بأن الأرض مسطحة فبركتها فوتوشوبيـًا وكالة ناسا.كأن أمريكا ور......

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