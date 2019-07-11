2019/07/11 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #معتصم_حمادة ما يدعو للقلق حول ما نشرته «إسرائيل اليوم» غياب الشفافية في مصارحة القيادة الفلسطينية للشعب■-;- ما نشرته صحيفة «إسرائيل اليوم» الإسرائيلية (9/7/2019)، عن عودة الحرارة للعلاقات بين القيادة الرسمية الفلسطينية، والإدارة الأميركية، عبر قناة «التنسيق الأمني» بين جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، وجهاز المخابرات الأميركية، أمر يدعو للقلق الشديد، ويستحق الاهتمام والمتابعة اللصيقة.الصحيفة ت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#معتصم حمادة - ماذا يدور خلف الكواليس بين رام الله وواشنطن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#معتصم حمادة - ماذا يدور خلف الكواليس بين رام الله وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).