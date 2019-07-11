جعفر المظفر - الدولة السمسارة

2019/07/11 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر إلى جانب إقرارهم بإستمرار حالات التردي على الصعيد السياسي وإنتشار وتصاعد ظاهرة الفساد وإستمرار التراجع على صعيد النشاط الخدمي فإن بعض الذين يزورون العراق يعودون منشدين وحتى منبهرين بواقع التقدم النسبي على صعيد الإستقرار الأمني والإنفتاح الإجتماعي وحرية التعبير, حتى تراهم وكأنهم يراهنون على أن يكون ذلك الترف المفاجئ غير المتوقع دليل أكيد على إمكانات أن يكون العراق قد إمتلك قدرة التشافي والتعافي بال......

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