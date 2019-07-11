2019/07/11 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرصافة الاولى https://drive.google.com/open?id=1yNXoqBB3vbaHqqdyWpc02qEPNjvMmOv2 الرصافة الثانية https://drive.google.com/drive/folders/1ngc-MZ0dJmxmG6aJBtXeXXvAUJjzFiof الكرخ الاولى https://drive.google.com/open?id=1yNXoqBB3vbaHqqdyWpc02qEPNjvMmOv2

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “خطوة برس” تنشر نتائج الثالث متوسط وكالة خطوة برس.

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