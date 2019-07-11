ارتفاع اسعار تأمين ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز عشرة أضعاف

2019/07/11 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصادية- كلكامش برس؛ أرتفعت أسعار التأمين على ناقلات النفط، التي تمر عبر مضيق هرمز، عشرة أضعاف خلال الشهرين الماضيين، بعد تعرض ناقلات في مياه الخليج الفارسي لهجمات.وقال أنتوني جورني، الرئيس التنفيذي لشركة “أردمور” للملاحة، لقناة “CNBC”، إننا “كشركة شحن وجزء من صناعة الشحن العالمية نتعامل مع التهديدات على محمل الجد، والآن زاد التأمين عبر مضيق هرمز بنحو عشرة أضعاف بسبب الهجمات”.

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