ممثلو الانبار يبحثون مع الحلبوسي ملف تعويض المتضررين وتعزيز الأمن بالمحافظة

2019/07/11 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحث وفد من نواب وأعضاء مجلس الأنبار من تحالف القوى العراقية، اليوم الخميس، جملة من الملفات أبرزها تعويض المتضررين من الارهاب وتعزيز الأمن

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